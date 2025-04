CEO de patrocinadora revela ajuda com chegada de Oscar ao São Paulo

Aliás, durante o anúncio da renovação do patrocínio com o São Paulo, que vai até 2030, Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, explicou como a casa de apostas contribuiu para a chegada de Oscar. O meia, que defendia o Shanghai Port, da China, era considerado caro e vinha sendo especulado em clubes do Brasil e da Europa.

O CEO da patrocinadora máster do São Paulo revelou que, no ano passado, teve papel fundamental para a chegada de Oscar ao clube nesta temporada. Embora não tenha participado da negociação, a Superbet atuou na estratégia comercial e auxiliou o Tricolor a viabilizar a contratação do atual camisa 8 e principal jogador do time paulista em 2025.

“Entendo que a chegada do Oscar gerou muita expectativa na torcida, e é importante esclarecer que a Superbet não participou diretamente da negociação ou do pagamento do contrato do atleta. Após o São Paulo decidir pela contratação, o clube nos procurou para firmar uma parceria comercial que envolvesse o uso da imagem do jogador”, disse o CEO.

“Nossa atuação, portanto, está ligada ao fortalecimento do São Paulo como um todo, destacando ídolos que fazem parte da história e da identidade do clube. No entanto, nossa política é não interferir diretamente nas contratações ou na gestão esportiva”, concluiu Alexandre.

Nos últimos jogos, Oscar vem enfrentando problemas físicos e ficou fora das partidas iniciais do Campeonato Brasileiro. Desse modo, com uma nova lesão confirmada, o meia deve retornar em um período de duas a quatro semanas. Assim, desfalcará novamente o time nos confrontos contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e o Cruzeiro, pelo Brasileirão.