CBF volta a sonhar com Ancelotti no comando da Seleção

Mau momento do Real Madrid reacende esperança o presidente Ednaldo Rodrigues de contar com o técnico italiano na próxima Data Fifa

O Real Madrid perdeu para o Arsenal por 3 a 0 nesta terça-feira (08), em jogo válido pelas quartas de final da Champions. A equipe de Carlo Ancelotti se encontra a beira do abismo no torneio continental mais uma vez. Diante da crise na equipe merengue, a CBF já trabalha com a possibilidade real de ter o italiano na Seleção Brasileira antes do Mundial. A informação inicial foi no “ge”.

A CBF ainda não tem um nome avançado para assumir o comando técnico da Seleção. A ideia, afinal, é fechar a contratação até a próxima Data Fifa, que será no início de junho. O presidente Ednaldo Rodrigues disse em vídeo divulgado pela entidade.