CBF anuncia investimento recorde para a Série C 2025; veja valores

Entidade vai destinar cerca de R$ 100 milhões à terceira divisão do futebol brasileiro, que começa no sábado (12) com quatro jogos

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou investimento recorde para a edição 2025 da Série C do Campeonato Brasileiro. O chefe da entidade confirmou a informação nesta terça-feira (8), durante reunião com representantes dos 20 times participantes.

“É uma competição muito equilibrada e que a CBF, em relação ao ano anterior, fez uns ajustes e totaliza o investimento deste ano em aproximadamente R$ 100 milhões na Série C, é o investimento da CBF no fomento do futebol brasileiro”, destacou Ednaldo.