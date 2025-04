Bruna Biancardi revela pedido de Neymar em gravidez de Mavie

Uma publicação compartilhada por ••• Bruna Biancardi Lovers ••• (@biancardilovers)

Casamento de Bruna e Neymar

Neymar e Bruna Biancardi já planejam o casamento. Assim, a exigência é que a oficialização da união ocorra após o nascimento de Mel, que está prevista para ocorrer entre julho e setembro deste ano.

Dessa forma, O casal pretende que as suas filhas, Mavie e Mel, façam o papel de damas na cerimônia, Davi Lucca, herdeiro mais velho do craque, teria papel semelhante. Vale ressaltar, portanto, que o jogador tem outra filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly.

Além disso, Bruna e Neymar já estariam realizando a seleção dos padrinhos. A boa relação entre a influenciadora e Carol Dantas, e mãe de Davie Lucca, provavelmente terá influência. Isso porque a atual namorada de Neymar teria a antiga companheira do craque e o seu atual marido, Vinicius Martinez, como sugestão de padrinhos. Pelo lado do craque, a intenção é convidar a sua irmã, Rafaella Santos, e Gabigol para estarem ao seu lado no altar.

Neymar e Bruna, portanto, assumiram o relacionamento pela primeira vez em abril de 2022. O casal chegou a terminar meses depois e reataram na virada para 2023. Em abril, Biancardi anunciou que estava grávida e Mavie Nasceu em outubro. Durante a gravidez, os dois chegaram a terminar novamente por conta de traição. O jogador admitiu que errou com a influencer e pediu desculpas publicamente. Pouco tempo depois, o casal se reaproximou, mas demorou a admitir que tinha reatado e estão juntos desde então.

Recentemente, o jogador se envolveu em uma nova polêmica e foi acusado de uma nova traição durante uma festa em uma chácara em Araçoiaba, no dia 10 de março. O caso abalou o relacionamento, mas Bruna e Neymar viajaram para Mangaratiba durante a folga e recuperação do jogador no mês passado e se reconciliaram.

