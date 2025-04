Bragantino x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Fluminense visita o Bragantino às 15h (de Brasília), em Atibaia, nesta quarta-feira (9). Invictos na competição, os jovens do Massa Bruta buscam assumir a liderança, que atualmente é do Cruzeiro, enquanto os Meninos de Xerém tentam se recuperar na tabela e fugir da zona da degola.

Dessa forma, a equipe de Bragança Paulista soma 8 pontos, dois a menos que a Raposa, adversária da rodada anterior, quando ficaram no empate por 3 a 3. O time carioca, por sua vez, tem três pontos, com três derrotas consecutivas, na 17ª colocação. A última, aliás, foi no clássico com o Flamengo, em Moça Bonita.