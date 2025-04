Botafogo x São Paulo tem data antecipada pela CBF; veja

Glorioso pediu mudança por conta do show do cantor Thiaguinho, que ocorrerá no dia 19, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

A CBF confirmou nesta terça-feira (8) a mudança na data da partida entre Botafogo e São Paulo, válida pela quarta rodada do Brasileirão. O duelo, inicialmente marcado para a quinta-feira (17), será na quarta (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O pedido partiu do próprio Botafogo. Afinal, o estádio receberá no sábado (19) o evento “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho. Assim, a produção do show exige um período prévio de montagem no local, o que fez com que o Glorioso pedisse a antecipação do duelo.