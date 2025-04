Antônio Carlos Zago vive ‘dilema’ entre Bolívia e Brasil; entenda

Técnico foi anunciado em clube brasileiro, mas participou de treino no The Strongest / Crédito: Jogada 10

O técnico Antônio Carlos Zago vive uma situação, no mínimo, curiosa e que envolve dois clubes da América do Sul. Mais especificamente, o The Strongest e o Botafogo-PB.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas últimas semanas, o nome do treinador brasileiro foi vinculado ao clube da Paraíba como em uma suposta negociação para ele retornar ao país. A saber, seu último trabalho no Brasil foi a rápida passagem de somente 11 partidas pelo Coritiba, na Série A do Brasileirão, onde não conseguiu nenhuma vitória. Durante entrevista coletiva no fim de semana, naturalmente, o tema esteve presente em uma pergunta ao treinador stronguista. E, de maneira categórica, Zago afirmou que seu foco era na representação de La Paz: “Até agora, nada. Para mim, não chegou nada. Eu creio que isso seja especulação do Brasil. Minha cabeça está aqui e com tudo o que vai acontecer conosco para que possamos trabalhar com um pouco mais de tranquilidade.” Entretanto, na última segunda-feira (7), o Botafogo-PB se manifestou nas redes sociais onde tornou oficial a contratação do profissional de 55 anos.