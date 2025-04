Abel analisa meta do Palmeiras no Super Mundial de Clubes e rivalidade com o Porto

Cria do Sporting, comandante alviverde vai enfrentar equipe de seu país na estreia do torneio de times em junho

O técnico Abel Ferreira voltou a comentar os objetivos do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio da atual temporada brasileira. O português afirma que o time vai brigar para avançar de fase, já que está no Grupo A com Porto (Portugal), Al-Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos). Os dois primeiros colocados se classificam para a fase eliminatória.

Em entrevista à TV Fifa, Abel revelou as prioridades do Verdão na competição. A estreia será contra o Porto, no dia 15 de junho.