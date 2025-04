Vitor Roque completa seis jogos sem marcar e vê titularidade ameaçada no Palmeiras

Atacante começa pela primeira vez no banco de reservas e observa Flaco López balançar a rede na vitória sobre o Sport

Vitor Roque passou mais uma vez em branco pelo Palmeiras, desta vez na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, assim, chegou a seis jogos de jejum e ganhou um concorrente direto na disputa pelo ataque. Autor do primeiro gol na Ilha do Retiro, Flaco López voltou a brilhar sob o comando de Abel Ferreira.

O camisa 9, aliás, começou uma partida no banco de reservas pela primeira vez desde que chegou ao Verdão, em fevereiro. E viu Flaco se destacar como um dos melhores em campo. A ótima atuação do argentino, aliás, aumenta a pressão sobre o jovem atacante, cuja contratação demorou e se tornou uma das mais caras da história do futebol brasileiro.