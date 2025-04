Vídeo: hotel de Cristiano Ronaldo pega fogo no Marrocos

Autoridades ainda estão investigando as causas, mas, de acordo com informações preliminares, o incêndio se iniciou em um dos quartos do local / Crédito: Jogada 10

Um incêndio de grande proporção atingiu o Pestana CR7 Hotel, estabelecimento de luxo localizado na cidade de Marraquexe, em Marrocos, e que pertence ao atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. O caso ocorreu no último sábado (05) e apesar do susto entre hóspedes e funcionários, não houve registro de feridos. Veículos da imprensa local indicam que o fogo teve início em um dos quartos dos 168 quartos do hotel. As causas estão passando por investigações e ainda não houve qualquer esclarecimento das autoridades competentes. Contudo, segundo a administração do estabelecimento, “o incêndio foi rapidamente controlado graças à rápida intervenção dos bombeiros, que conseguiram apagá-lo sem registar qualquer vítima”.