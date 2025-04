Veja o áudio do VAR: Arbitragens polêmicas marcam a 2ª rodada do Brasileirão

Após uma primeira rodada em que não ocorreram grandes erros de arbitragem, a rodada 2 da Série A do Brasileirão teve polêmicas. Afinal, pelo menos três grandes ações da arbitragem e do VAR receberam críicas generalizadas. Duas delas definiram o resultado. A primeira foi no jogo Sport x Palmeiras, em que um pênalti contestadíssimo definiu a vitória do do Verdão por 2 a 1, nos acréscimos. O Sport afirmou que fará uma reclamação e pedirá arbitragem do exterior.

Já em Internacional x Cruzeiro, o árbitro expulsou Jonathan Jesus aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Ele considerou falta em Wesley em um lance em que o jogador do Inter aparentemente tropeçou. Com dez jogadores, o Cruzeiro foi presa fácil e perdeu por 3 a 0. O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, disse que houve um “assalto à mão armada” e o dono da SAF, Pedrinho Lourenço, afirmou que vai pedir à CBF tratamento igual para o Cruzeiro em relação a outros clubes, pois a Raposa está sendo prejudicada sistematicamente.