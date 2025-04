Vasco emplaca maior sequência levando gols com Carille

E os números mostram uma involução no quesito desde que o treinador chegou a São Januário. Afinal, eram apenas oito gols sofridos nos primeiros 11 jogos. Nos quatro seguintes, porém, o número disparou: foram nove, elevando consideravelmente a média por partida. É, assim, a pior sequência defensiva do Vasco com Carille no comando.

Defesa começa bem, mas decai

Ao estrear na quarta rodada do Campeonato Carioca, Carille conseguiu seu primeiro “clean sheet” (“folha limpa”, na tradução literal; quando o time não sofre gol num jogo). Foram mais cinco duelos assim nos seus próximos dez. Dessa forma, eram seis clean sheets em 11 jogos, ou seja, em 54,5% dos confrontos. Para efeito de comparação, a melhor marca do Vasco desde 2003 foi em 2011, quando passou 40,5% dos jogos sem sofrer gol. A média nas últimas cinco temporadas (2020-2024) é, aliás, de 30,24%.

Depois destes primeiros 11 jogos, a casa começou a cair. Já são quatro partidas seguidas levando gol. A sequência começou na volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, em 8 de março. Na ocasião, derrota por 2 a 1. Depois, o time ficou três semanas sem ir a campo. Ao voltar, levou gol do Santos (vitória por 2 a 1), do Melgar (empate por 3 a 3) e do Corinthians (derrota por 3 a 0), respectivamente, com o número de jogos sem sofrer gol caindo para 40%.

Estes dois últimos resultados, aliás, botaram em xeque o trabalho de Carille no comando do Vasco. Assim, ele terá no duelo contra o Puerto Cabello (VEN), nesta terça (8), a oportunidade de se redimir e buscar continuidade à frente do time.