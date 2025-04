Torcedor do Manchester United é preso após agredir Grealish

Episódio ocorreu após o apito final do clássico entre os Diabos Vermelhos e City, quando o atacante se dirigia ao vestiário do Old Trafford

Jack Grealish, atacante do Manchester City, foi vítima de agressão por um torcedor do Manchester United, no último domingo (06). De acordo o jornal inglês “Daily Mail”, o incidente ocorreu após o clássico, no Old Trafford. Na ocasião, o jogador se dirigia para o vestiário, quando supostamente recebeu um soco na cara do fã, de cerca de 20 anos. A polícia interveio e prendeu o infrator, depois de uma busca, e o transgressor teve que se apresentar ao juiz.

Inclusive, segundo relatos, o atacante do Manchester City ia em direção ao túnel depois do torcedor desafiá-lo. Até que foi surpreendido com o ataque, mas que não lhe causou danos graves. Quando ainda defendia o Aston Villa, Grealish foi atingido por um objeto, no momento em que estava em campo.