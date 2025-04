Thiago Silva, do Fluminense, celebra volta de Ganso: ‘O futebol te agradece pelo retorno’

Zagueiro exalta companheiro, que está recuperado de um miocardite e atuou desde os 22 minutos do segundo tempo, no último domingo / Crédito: Jogada 10

O triunfo do Fluminense por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, marcou o retorno de Paulo Henrique Ganso aos gramados. Recuperado de miocardite, o meio-campista entrou aos 22 minutos do segundo tempo e agora busca aumentar o ritmo de jogo. Fora das quatro linhas, Thiago Silva exaltou a volta do companheiro nas redes sociais. “Hoje o futebol te agradece pelo retorno, craque! Estamos todos felizes com a sua vitória. A sua vitória é nossa!”, publicou o capitão tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale lembrar que o jogador teve uma inflamação do músculo cardíaco, o miocárdio, que pode causar danos ao coração. Isso aconteceu na pré-temporada de janeiro, o que acarretou em uma ablação, procedimento realizado para corrigir possíveis sequelas na região. Volta do camisa 10 O camisa 10 voltou aos treinos no fim de março. Ele apareceu entre os relacionados justamente na volta de Renato Gaúcho ao clube. Dessa forma, em campo, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e mesmo ainda sem ritmo de jogo, arriscou uma finalização. Por fim, ele não entrava em campo desde o dia 1º de dezembro de 2024, há mais de quatro meses. “Quanto ao Ganso, ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem. Apesar do longo período que esteve parado. Mas, acima de tudo, é uma vitória dele ter se recuperado 100% depois do problema. Lógico, que ainda está longe das melhores condições físicas e técnicas deles, mas isso ele vai recuperar. O mais importante é que ele está feliz por ter voltado e está 100% recuperado do problema dele. Mas a parte física e a parte técnica, ele vai recuperar”, explicou Renato Gaúcho.