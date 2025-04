Textor: ‘Vamos jogar contra um time pequeno de Paris no Mundial’

Sócio majoritário da SAF do Botafogo não tem boa relação com o clube da capital francesa. Saiba mais detalhes

Em vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (7), o sócio proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, alfinetou o Paris Saint-Germain, um dos adversários do Mais Tradicional no Super Mundial de Clubes, de junho a julho, nos Estados Unidos. O magnata falou sobre compromissos dos times que fazem parte da Eagle Football Holding. Molenbeek (BEL), Crystal Palace (ING), Lyon (FRA)… Quando chegou a vez do Glorioso, o bilionário mirou e atirou no PSG.

Recentemente, neste ano, Textor andou se estranhando com o PSG. Em uma discussão ríspida, Nasser Al-Khelaifi, o presidente do clube parisiense, cuspindo abelhas africanas, mandou o norte-americano “calar a boca” e o chamou de “caubói”.

Textor não deixou barato e foi mais elegante na resposta. Apareceu, assim, com vestes típicas de caubói em uma partida do Lyon. Antes, porém, era o big boss que estava no ataque, criticando, com ênfase, o modelo de negociação do PSG. Segundo ele, o fundo do Qatar que comanda o Paris Saint-Germain distorce a competitividade do futebol francês.

O Botafogo estreia no Super Mundial contra o Seattle Sounders, no dia 15 de junho. Em seguida, enfrenta o PSG, no dia 19. Por fim, mede forças com o Atlético de Madrid, no dia 23.

