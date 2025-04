Rossi prevê ‘duelo difícil’ do Flamengo contra o Central Córdoba

“Jogo de Libertadores. Muita bola disputada como foi na Venezuela. Jogo de muita disputa de bola, vão correr muito. Eu vi hoje que eles jogaram com 11 jogadores reservas, nem o goleiro jogou. Então, acho que (…) eu sendo argentino, não vou falar do time assim, mas os jogadores do Córdoba estrearam na Libertadores esse ano e virão jogar contra o Flamengo no Maracanã, para eles vai ser muito importante. Por isso eu sei que vai ser um jogo muito difícil”, disse Rossi, que complementou.

Depois do Brasileirão, o Flamengo agota volta seu foco para Libertadores. Pela segunda rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro encara o Central Córdoba (ARG), no Maracanã, na próxima quarta-feira (09). O goleiro Agustín Rossi acredita em partida difícil contra os argentinos, que tentam fazer bonito na primeira participação na história da competição continental.

“A gente vai jogar em casa, com a nossa gente, com a nossa torcida. E isso tem que nos ajudar muito na partida. E como dizem, descansar e preparar da melhor forma. O jogo da quarta-feira vai ser ainda mais importante do que essa vitória de hoje”, afirmou o goleiro do Flamengo, em entrevista após jogo do domingo (06).

O Central Córdoba, afinal, encarou o Unión de Santa Fé (ARG), pelo Campeonato Argentino. Para a partida, o técnico da equipe de Santiago Del Estero, Omar de Felippe, entrou com time totalmente reserva.

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira na primeira rodada e busca agora a segunda vitória consecutiva na Libertadores. Do outro lado, o Central Córdoba busca seu primeiro triunfo após empate com a LDU dentro de sua casa. Os argentinos, aliás, vão treinar no CT do Botafogo antes do duelo no Maracanã.