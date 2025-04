Rival do Vasco na Sula, Puerto Cabello faz treino no estádio do Flamengo

Time venezuelano enfrentará o Cruz-Maltino nesta terça-feira, 7/4, na Colina, pela 2ª rodada do Grupo G e elogia instalações do Rubro Negro

O Puerto Cabello, enfrentará o Vasco nesta terça-feira, 8/4, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, em São Januário, às 21h30 (horário de Brasília). Nesta segunda-feira, o time fez um treino na Gávea. O clube, em suas redes sociais, agradeceu a recepção do Flamengo e elogiou as instalações do clube carioca.

“