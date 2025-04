Relembre outros gols de bico de Arrascaeta pelo Flamengo

Uruguaio marcou em vitória do Rubro-Negro, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Já virou especialidade? O gol de Arrascaeta que abriu o placar para o Flamengo contra o Vitória, no Barradão, não foi tão incomum para os torcedores rubro-negros. A finalização de bico é característica do meia, que já marcou outras vezes dessa forma desde que chegou ao clube. Arrascaeta balançou as redes pela quarta vez em finalização de bico. Com este gol, o uruguaio, aliás, se tornou o vice-artilheiro estrangeiro do clube com 76 gols, ficando atrás apenas de Doval, com 94.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois primeiros aconteceram em 2019, ano mágico do Flamengo. Arrascaeta marcou na goleada por 6 a 1 em cima do Goiás, jogo que marcou a estreia de Rafinha na lateral. No mesmo ano, ele fez mais um na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio. Depois disso, ele só voltou a marcar de biquinho somente em 2023. O uruguaio foi o autor do gol da vitória em cima do Bragantino no Maracanã. Por fim, no último domingo, contra o VItória, Arrascaeta fez o gol após boa jogada individual. O camisa 10 roubou a bola de Janderson no campo de ataque, avançou para a área e mandou de bico para o fundo da rede. A inspiração Após a partida, o camisa 10 explicou o lance e revelou que assiste a vídeos de goleadores quando começa a se concentrar. Ele, aliás, ainda citou Romário e Ronaldo ao celebrar o gol. “Primeiramente, feliz. Feliz por lutar, por ajudar os meus companheiros. Um campo que sempre é difícil. Ano passado a gente também teve que brigar muito para ganhar o jogo. E hoje foi situação que acontece no jogo, e a gente tem que decidir. Fui feliz nesse lance”, disse Arrascaeta, ao Premiere.