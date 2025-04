Neymar mantém otimismo apesar do empate do Santos na Vila: ‘Vamos nos recuperar’

Craque esteve no vestiário da equipe antes de jogo pela segunda rodada do Brasileirão; após o 2 a 2 contra o Bahia, falou nas redes sociais

Neymar esteve com o elenco do Santos após o empate por 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda se recuperando de uma contusão, ele conversou com os demais jogadores e incentivou o grupo antes da partida. Após o jogo, lamentou o resultado nas redes sociais e afirmou que o Peixe perdeu dois pontos.

O Santos, aliás, espera contar com Neymar 100% para o jogo contra o Fluminense, pela terceira rodada. Ausente das primeiras partidas do Brasileirão, o atacante ainda tem presença incerta no Maracanã. Mas caso seja relacionado, dificilmente começará entre os titulares. A última vez, aliás, que ele entrou em campo foi em 2 de março, nas quartas de final do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino.