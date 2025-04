Mídia internacional repercute protesto de Memphis Depay após veto da CBF

Assim, com o intuito de evitar desentendimento entre os atletas e pela rejeição de tal gesto, a Comissão de Arbitragem da CBF publicou nota oficial. No comunicado, frisam que a orientação aos árbitros é punir os jogadores com cartão amarelo e assinalar tiro livre indireto para o adversário.

So I really went to Brazil to also experience jogo Bonita first hand but now @CBF_Futebol announced yesterday that no player can’t stand on the ball or the player will receive a yellow card , it was decided after I did balance on the ball for a couple seconds in the last finale…

— Memphis Depay (@Memphis) April 6, 2025