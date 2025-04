Memphis Depay divulga documentário sobre relação com o Corinthians; veja data de lançamento

A revelação ocorreu através das redes sociais do próprio atacante, que evidenciou seu entusiasmo com o projeto. “Novo documentário chegando… 10/04”, escreveu o camisa 10 do Timão, que atualmente se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante holandês Memphis Depay anunciou o lançamento de um documentário inédito que retrata seus primeiros meses atuando pelo Corinthians . A produção intitulada “Memphis, Ecos de um Novo Mundo” ficará disponível na próxima quinta-feira (10), no canal oficial do jogador no YouTube.

O filme se concentra em sua adaptação ao futebol brasileiro e especialmente na relação com os torcedores corintianos. De acordo com o jogador, essa sinergia superou todas as suas experiências anteriores. “Acho que os torcedores me fizeram entender o que é esse clube e os princípios que ele tem”, declarou. “Sinto que a interação entre mim e a torcida é algo especial, que eu nunca tive antes”.

Além de demonstrar um apreço pela atmosfera do clube, Memphis também destacou o impacto da torcida em seu desempenho e motivação. “Vim aqui para ajudar a equipe. O respeito que vocês têm um pelo outro, pela camisa, pela energia, pelo espírito de luta… coisas que tento trazer também”, afirmou o jogador.

“Memphis, Ecos de um Novo Mundo”

O anúncio do documentário ocorre logo após a divulgação, por parte do próprio Corinthians, de uma produção interna sobre a campanha vitoriosa no Campeonato Paulista deste ano. A peça do canal oficial do clube mostra bastidores e entrevistas com jogadores, incluindo o holandês, um dos protagonistas na conquista estadual.

Aliás, o documentário também reforça seu lado humano e artístico. Ele mesmo relata essa autenticidade como um poder de gerar impacto na percepção inicial dos torcedores, mas que se transformou em conexão genuína com o tempo. “Nunca é fácil quando me transfiro para uma equipe nova, porque também chego com muita personalidade fora do futebol. E, você sabe, a maioria dos torcedores ama tanto a equipe que eles estão preocupados apenas com os resultados”, refletiu.