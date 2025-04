Justiça concede liminar para Vasco x Flamengo ser em São Januário

Juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital critica Bepe e autoriza o mando de campo do Cruz-Maltino no estádio

O clássico entre Vasco e Flamengo tem chance de acontecer em São Januário. A Justiça do Rio de Janeiro, na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira (7) para o jogo, do dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão, ser em São Januário, estádio do Cruz-Maltino.

A decisão foi da juíza Regina Lúcia Chuqer de Almeida Costa de Castro Lima. A magistrada determina a suspensão dos efeitos da decisão do Bepe e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário. Além disso, cita presença da torcida vascaína e também da rubro-negra, dependendo da avaliação técnica.