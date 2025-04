Jornal critica rendimento de Raphinha após Data Fifa: ‘Perdeu protagonismo’

O periódico analisou a trajetória do brasileiro depois que voltou dos compromissos com a Seleção Brasileira. Assim, destacou as ausências em duas partidas do Barcelona, a “perda de protagonismo” e a postura após o empate com o Betis. Além disso, a matéria ainda questiona a titularidade do atacante no confronto de quarta-feira (9), pelas quartas de final da Champions League.

No entanto, desde que voltou da Data Fifa, o Barcelona teve quatro compromissos e o atacante esteve apenas em dois. O primeiro, contra o Osasuna, o técnico Hansi Flick não relacionou Raphinha e alegou que ele estava muito tempo sem treinar com o elenco. Já na partida seguinte, contra o Girona, o brasileiro ficou apenas no banco de reservas.

Raphinha esteve com a Seleção Brasileira para os compromissos contra a Colômbia e a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele marcou um gol na vitória contra a Colômbia.

Vale ressaltar que Raphinha marcou 27 gols e contribuiu com 20 assistências em 44 partidas, ou seja, ele participou diretamente de 47 gols da equipe na temporada, uma média de mais de uma participação por jogo. Em números e atuações, é o melhor ano da carreira do jogador.

“O que está acontecendo com Raphinha no Barça?”, colocou o jornal.

O atacante, portanto, voltou no confronto contra o Atlético de Madrid, pelas semifinais da Copa do Rei. Ele foi titular e, apesar de não ter feito gols, teve um papel importante no jogo. Por outro lado, contra o Betis, no último sábado (5), ele não teve destaque e deixou o jogo logo no início do segundo tempo.

“Ninguém duvida que ele foi um dos principais responsáveis ​​pelo ressurgimento da equipe, e seus números impressionam, com 27 gols e 20 assistências nas 44 partidas oficiais que disputou nesta temporada. Essas são praticamente estatísticas de Bola de Ouro se o Barça ganhar títulos importantes, então é estranho não vê-lo no time titular nas últimas partidas”, escreveu o jornal.

Polêmica

Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, se envolveu em uma polêmica após uma declaração em entrevista à RomárioTV, no Youtube. A resposta do jogador a uma pergunta provocativa sobre dar “porrada” em argentinos ganhou repercussão dias antes do confronto entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.