Italiano: Napoli deixa escapar vitória contra Bologna e Inter agradece

O Napoli teve a oportunidade de se aproximar da liderança do Campeonato Italiano, mas ficou no empate por 1 a 1 contra o Bologna, nesta segunda-feira (7), no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, na partida de encerramento da 31ª rodada. Anguissa fez uma bela jogada individual e abriu o placar para os napolitanos no primeiro tempo. Mas, os donos da casa assumiram o controle do jogo na segunda etapa e buscaram o empate com um golaço de letra marcado por Ndoye.

Dessa maneira, o resultado foi excelente para a Inter de Milão, que segue na liderança isolada do Campeonato Italiano com 68 pontos. A Inter entrou em campo nesta 31ª rodada no último sábado (5) e ficou no empate por 2 a 2, fora de casa, contra o Parma.