Inter Miami negocia com De Bruyne e quer estreia já no Mundial de Clubes

Belga deixará o Manchester City no fim da temporada e pode reforçar time norte-americano, que já conta com Messi, Suárez e companhia

Com o anúncio oficial de que Kevin De Bruyne vai ficar livre no mercado ao fim da temporada, após 10 anos no Manchester City, o Inter Miami entrou na briga pela contratação do meia belga.

De acordo com informações do jornal ‘Mirror’, o clube dos Estados Unidos já está em negociações com o jogador de 33 anos e deve apresentar uma proposta em breve. A ideia é que De Bruyne já esteja disponível para estrear durante o Mundial de Clubes.

Apesar disso, David Beckham, dono do Inter Miami, enfrenta concorrência. Outras equipes da MLS também demonstraram interesse, além de clubes da Arábia Saudita — que já tentaram levar o craque no passado, sem sucesso.

Se aceitar o desafio e for para os Estados Unidos, essa será a primeira vez que De Bruyne jogará fora da Europa. No clube, ele se juntaria a um elenco estrelado com nomes como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.