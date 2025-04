Guardiola critica Matheus Nunes: ‘Não é inteligente o suficiente’

Português vem sendo improvisado como lateral-direito no City, e técnico apontou falta de compostura para atuar no meio

Há três anos, após a goleada de 5 a 0 do Manchester City sobre o Sporting, Pep Guardiola elogiou Matheus Nunes, dizendo que ele era “um dos melhores jogadores do mundo”. O tempo passou, e em 2023, o treinador acabou contratando o português junto ao Wolverhampton. No domingo (6), porém, após o empate sem gols no clássico contra o Manchester United, Guardiola parece ter mudado de opinião. Matheus tem sido escalado como lateral-direito, principalmente por causa dos desfalques no elenco do City, e o técnico explicou o motivo da escolha.

LEIA MAIS: Messi quebra novo recorde no Inter Miami