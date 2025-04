Fortaleza tem pior índice de posse de bola do Brasileirão

Um dos destaques do Brasileirão nos últimos anos, o Fortaleza mantém uma característica de jogo semelhante à de 2024. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda segue com pouca posse de bola e explorando as transições ofensivas. Assim, começou a edição deste ano com a pior média de posse de bola, com apenas 29,5% por jogo.

Na vitória sobre o Fluminense, o Fortaleza teve 30% de posse de bola. Já no empate com o Mirassol, teve apenas 29%. Entretanto, apesar de pouca posse, o Leão tem sido efetivo nas finalizações e possui um sistema defensivo sólido, que resistiu a 15 finalizações no primeiro jogo e 20 no segundo.

Com uma vitória e um empate, o Fortaleza soma quatro pontos e ocupa o quarto lugar no Brasileirão. O Leão volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Colo-Colo, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

