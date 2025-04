Fluminense renova contrato de zagueiro do sub-20

Jovem zagueiro Davi Schuindt, de 20 anos, assina por mais uma temporada com o Tricolor; jogador estreou no profissional em 2025

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (7) a renovação do contrato do zagueiro Davi Schuindt, de 20 anos. O jovem, revelado em Xerém, tinha vínculo até abril de 2025, assinando novo contrato até dezembro de 2026. A assinatura se deu no próprio CT Carlos Castilho.

“Fico muito feliz e lisonjeado por estar vivendo esse momento, renovando meu contrato por mais um ano. Podem ter certeza de que eu vou dar o meu melhor por essas três cores”, disse ao site oficial do clube.