EUA x Brasil: onde assistir e escalações

Estados Unidos e Brasil voltam a se enfrentar, nesta terça-feira (8), às 23h30 (de Brasília), pelo segundo amistoso internacional nesta Data Fifa do futebol feminino. A bola rola no PayPal Park, em San José, na Califórnia.

Como chega o Brasil

Na primeira partida do time comandado pelo técnico Arthur Elias, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos, com gols de Rodman e Heaps, de pênalti. Contudo, o Brasil teve bons momentos no jogo e terá a oportunidade de corrigir os erros apresentados no primeiro duelo contra as norte-americanas.

Além disso, durante entrevista coletiva antes da partida, o técnico Arthur Elias indicou que pretende rodar o elenco nesta terça-feira.

“Vamos mudar o time para dar oportunidade às atletas que não começaram jogando. Mas, essa é uma fase de observação e crescimento coletivo”, destacou.