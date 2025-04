Dono da SAF do Cruzeiro revela cobranças a Mattos: ‘Erramos nas contratações’

Pedro Lourenço acredita que há um desequilíbrio nos nomes contratados e, por isso, a cobrança cai em Alexandre Mattos, CEO da Raposa / Crédito: Jogada 10

Desde que assumiu a SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço comandou uma reformulação no elenco, com a contratação de 18 jogadores para a equipe principal. No entanto, o dirigente admitiu que o clube errou em algumas escolhas e, por isso, cobrou explicações de Alexandre Mattos, CEO de futebol celeste e responsável pelas negociações. “A realidade mostra para todos: nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome, porque é deselegante, mas erramos. Conversei com ele (Alexandre Mattos), e agora temos que errar menos. De preferência, não errar”, disse Pedro Lourenço em entrevista ao portal “Tempo Sports”.

Fizemos contratações que não deveríamos. Trabalhar para recuperar isso. Às vezes temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe, eu conversei com ele, e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí, e o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele (a cobrança)", prosseguiu. O empresário, portanto, entende que houve um desequilíbrio nos nomes buscados pelo clube mineiro. Aliás, afirmou que o futebol, hoje em dia, não é um bom negócio e explicou os motivos. "O futebol, como negócio, é péssimo. Não sei se em cinco anos será um bom negócio, mas, hoje, é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores", iniciou.