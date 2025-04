Dirigente do Betis relata esforços para manter Antony no clube

Nome que está no Betis por empréstimo do Manchester United, Antony tem sido figura desequilibrante na equipe espanhola. Desde sua chegada, são quatro gols e cinco assistências em 13 partidas. Não por acaso, existe um crescente interesse em saber sobre os movimentos do clube radicado na Andaluzía para prolongar o vínculo que tem validade até junho deste ano.