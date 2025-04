Comentarista de arbitragem justifica expulsão de zagueiro do Cruzeiro por ‘questão tática’, mas contesta

A expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, aos 20 minutos da derrota para o Internacional, também não convenceu o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira. O lance em questão gerou forte contestação por parte da cúpula celeste e levantou questionamentos ao profissional da Globo, que sequer considerou falta na jogada. Com menos um por praticamente todo duelo, a Raposa sofreu revés por 3 a 0 para os colorados no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Segundo o ex-árbitro, não houve sequer falta no lance que originou a expulsão. “Wesley domina a bola, tem a aproximação do Jonathan Jesus e tem um contato com ele. O Marcelo marca a falta fora da área e aplica o cartão vermelho, não pela natureza ou intensidade da falta, mas sim pela questão tática. Ele entende que o zagueiro evitou uma situação clara de gol. Mas o ponto aí é que não houve a falta”, afirmou Paulo César durante o ‘Fechamento SporTV’.