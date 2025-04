Cebolinha admite ‘falta de capricho’ do Flamengo em chances de gols

Atacante, que participou da viória do último domingo, destaca que grupo já trabalha para ajustar problema do ataque rubro-negro

“A gente tem que estar bem concentrado, às vezes falta um pouco de capricho, comigo mesmo eu tentei tirar bem do goleiro, mas acabou indo para fora. Trabalhamos no dia a dia para ajustar isso, porque a gente tem criado muitas chances e temos convertido pouco nesses últimos jogos. Mas a gente está trabalhando e o professor também, diariamente, o último passe, a finalização, para que não aconteça o que vem acontecendo”, disse, antes de finalizar.

Apesar de superar o Vitória por 2 a 1, no domingo (06), pelo Brasileirão , o Flamengo voltou a ter problemas de eficiência no ataque. A partida repetiu o roteiro jogo contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. O time criou várias oportunidades, mas faltou capricho para colocar a bola na rede. Após a partida, o atacante Everton Cebolinha admitiu que o time está com falta de pontaria, porém, destaca trabalho diário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“No jogo mesmo, durante as paradas, a gente conversava entre si para arriscar um pouco mais, para tentar mais finalizações de fora da área, para transformar essa nossa superioridade de posse de bola em chances reais de gol. Então, a gente procura sempre ter esse ajuste, para que criemos mais chances”, concluiu Cebolinha, após a vitória do Flamengo.

Na partida contra o Vitória, o Flamengo teve muitas oportunidades criadas e poucos gols convertidos. Com 59% de posse de bola, o rubro-negro carioca finalizou 14 vezes (oito no alvo) e marcou somente duas vezes. Aliás, o técnico Filipe Luís também pede melhora do ataque com relação as chances criadas.

Por fim, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Central Córdoba, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro busca a segunda vitória consecutiva na competição continental.