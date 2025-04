Bruno Tabata e Gabriel Carvalho treinam e ficam perto de voltar a jogar pelo Inter

Dupla ainda não estreou na temporada e está perto de se tornar opção para Roger Machado para as próxima partidas do Colorado

O I nter se reapresentou nesta segunda-feira (7) após vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio , no último domingo. Na atividade, o técnico Roger Machado contou com a volta de Gabriel Carvalho e Bruno Tabata no CT Parque Gigante. Dessa maneira, a dupla está perto de voltar a jogar pelo Colorado.

“Estão no final (da recuperação). Gabriel sensivelmente à frente que o Tabata, mas essa semana acho que já estarão liberados para se tornarem opções pelo menos para o banco de reservas”, afirmou o comandante.

A dupla ainda não estreou na temporada. Gabriel Carvalho sofreu uma lesão no pé esquerdo no início do ano, quando estava a serviço da Seleção sub-20. No entanto, o jogador está de saída do clube. Afinal, o jovem está vendido ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e se apresentará em agosto, quando completar 18 anos.

Por outro lado, Bruno Tabata teve um problema muscular na coxa esquerda, que inicialmente era um desconforto na pré-temporada. O meia está sete semanas em recuperação desde que a lesão foi detectada.

O Inter volta a campo nesta quinta-feira (10), quando recebe o Atlético Nacional, pela segunda rodada da Libertadores. O jogo está marcado para as 19h (de Brasília). Na estreia do Grupo F, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova.