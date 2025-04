Bruna Biancardi, noiva de Neymar, participa de videocast sobre gestação

Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Casamento de Bruna e Ney

Neymar e Bruna Biancardi já planejam o casamento. Assim, a exigência é que a oficialização da união ocorra após o nascimento de Mel, que está prevista para ocorrer entre julho e setembro deste ano.

Dessa forma, O casal pretende que as suas filhas, Mavie e Mel, façam o papel de damas na cerimônia, Davi Lucca, herdeiro mais velho do craque, teria papel semelhante. Vale ressaltar, portanto, que o jogador tem outra filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly.

Além disso, Bruna e Neymar já estariam realizando a seleção dos padrinhos. A boa relação entre a influenciadora e Carol Dantas, e mãe de Davie Lucca, provavelmente terá influência. Isso porque a atual namorada de Neymar teria a antiga companheira do craque e o seu atual marido, Vinicius Martinez, como sugestão de padrinhos. Pelo lado do craque, a intenção é convidar a sua irmã, Rafaella Santos, e Gabigol para estarem ao seu lado no altar.

Neymar desfalca o Santos

Neymar está em fase final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Dessa forma, a última vez que o jogador entrou em campo foi há quase um mês, no dia 2 de março. A partida contra o Bragantino era válida pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino.

Na partida, aliás, ele sentiu um desconforto na perna e foi substituído. Assim, ele ficou de fora da semifinal contra o Corinthians, e também precisou ser cortado da Seleção Brasileira.

A expectativa era que Neymar jogasse a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no domingo (30). No entanto, o jogador também ficou de fora e também teve o retorno contra o Bahia, pela segunda rodada da competição, adiado.

Aliás, após o confronto na Vila Belmiro, em que o jogador esteve presente, ele usou as redes sociais para lamentar o resultado.

“Hoje perdemos +2 pontos! Mas tenho certeza de que vamos nos recuperar… Agora é trabalhar e melhorar”, publicou Neymar após o empate.

