Botafogo realiza ação inovadora para conscientização do câncer de pele

O Botafogo realizou nas últimas 12 partidas uma ação inovadora para conscientização do câncer de pele. Afinal, em parceria com as agências End to End, Área 23 e o Instituto Melanoma Brasil, o time contou com um detalhe em seu uniforme. Uma pequena mancha, de quatro milímetros, na parte de trás da camisa, próxima ao número.

O intuito era justamente fazer com que o sinal permanecesse despercebido por toda a mídia de maneira geral. Isso chama a atenção para a necessidade de fazer constantemente um check-up de pele, pois muitas vezes um melanoma pode estar escondido no corpo. Algo que pode retardar o diagnóstico, sendo um recado para todos os torcedores.