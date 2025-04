Bastos desfalca o Botafogo por, no mínimo, dois meses

Segundo o “Canal do TF”, o Botafogo já monitora o mercado doméstico para ter mais uma opção para substituir o Palanca Negra. O clube tem, aliás, até a próxima sexta-feira (11), data do fechamento da janela do mercado de transferências nacional, para anunciar um novo reforço.

O Botafogo tem uma baixa importante para a sequência da temporada. Isso porque o zagueiro Bastos precisará passar por uma cirurgia por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Assim, desfalcará o Glorioso por, no mínimo, dois meses. Ou seja, vai perder a fase de grupos desta edição da Copa Libertadores. No melhor cenário, voltaria, portanto, às vésperas do Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sem Bastos, Jair assumiu a titularidade no time titular do Mais Tradicional. No banco, o técnico Renato Paiva ainda conta com David Ricardo e Serafim.

Bastos tem apenas uma partida oficial em 2025. Ele enfrentou o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, em Moça Bonita. Na ocasião, se lesionou. Voltou no amistoso contra o Novorizontino, porém, não chegou a completar os 90 minutos. O defensor, no fim de 2024, também se machucou. Como consequência, ficou fora da final da Libertadores, dos dois últimos jogos do Brasileirão e do Mundialito da Fifa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.