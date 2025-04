Articulador, Alan Patrick conduz Inter à liderança do Brasileirão

Meio-campista brilha em triunfo do Colorado sobre o Cruzeiro e mantém protagonismo com frequente participação em jogadas ofensivas

Atuação de Gala! Alan Patrick atuou como maestro do Inter em campo no triunfo por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (06), no Beira-Rio. Isso porque o meio-campista participou diretamente de dois gols do Colorado neste compromisso. O camisa 10 e Valencia foram os protagonistas desta partida. Inclusive, o resultado permitiu a equipe gaúcha alcançar a liderança no Campeonato Brasileiro após a segunda rodada.

O Internacional foi eficaz após a expulsão do zagueiro adversário ainda na primeira etapa. Afinal, o Colorado aumentou o volume ofensivo e abriu o placar exatamente com Alan. A equipe passou a valorizar a posse de bola, com paciência e toques rápidos envolveu o Cruzeiro.