Arsenal x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As quartas de final da Champions começam a ser disputadas nesta terça-feira (8). Arsenal e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, no primeiro duelo entre as equipes nesta fase decisiva da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).