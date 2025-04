Arrascaeta se torna o segundo maior artilheiro estrangeiro do Flamengo

Uruguaio alcança a marca de 76 gols e agora está atrás apenas do argentino Doval, que tem 94, na lista de artilheiros estrangeiros do clube

Depois de marcar um dos gols do triunfo do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vitória pela 2ª rodada do Brasileirão, Arrascaeta se tornou o segundo maior artilheiro gringo do clube, com 76 gols. Agora, o uruguaio só está atrás do argentino Doval, que tem 94.

O jogador, aos 76 minutos do segundo tempo, roubou a bola da Janderson e iniciou uma bonita jogada para recolocar o Rubro-Negro à frente no placar, no Barradão. Assim, ao manter a posse de bola, o meio-campista invadiu a área e, de bico, sacramentou a primeira vitória na competição nacional.