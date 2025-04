Árbitro relata detalhes da nova expulsão de Zubeldía pelo São Paulo

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, levou o terceiro cartão vermelho desde que assumiu o clube, em abril do ano passado. A expulsão mais recente ocorreu no último domingo (6), durante a partida contra o Atlético, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O árbitro Ramon Abatti Abel explicou na súmula que puniu o treinador por “bater palmas de forma irônica em protesto e avançar em direção à arbitragem”.

A confusão começou ainda no primeiro tempo. Zubeldía se irritou quando Lyanco, do Galo, cometeu uma falta que, na visão do argentino, merecia o segundo cartão amarelo. O zagueiro já havia sido advertido anteriormente.