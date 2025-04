Antes da Libertadores, como foram os adversários dos times brasileiros

Nesta semana, as emoções da Libertadores estão de volta com a disputa da segunda rodada da fase de grupos. Porém, ao redor do continente sul-americano, os torneios locais deram sequência nas suas disputas no último fim de semana. Em razão disso, o Jogada 10 fez um levantamento para saber como os adversários do brasileiros na segunda rodada dos grupos da Libertadores se saíram nos compromissos que também serviram como “prévia” continental.