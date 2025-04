Andrei Girotto fala sobre expectativas para semifinal da Champions da Ásia 2: ‘Histórico para o clube’

Com um gol de Girotto, o clube passou na primeira colocação na fase de grupos. Além da competição internacional, a equipe de Andrei está em sétimo lugar na Liga Saudita. O zagueiro é titular absoluto em ambas as competições, tendo iniciado 34 dos 35 jogos da temporada pelo Al-Taawoun.

“Passamos pelas oitavas em duas partidas difíceis contra o Al Wakrah, do Qatar. Levamos o empate no jogo de ida e, graças ao nosso ótimo desempenho em casa, jogando com um a menos desde o começo, conseguimos a classificação nos pênaltis. Depois, jogamos as quartas contra o Tractor, o primeiro colocado no Campeonato Iraniano, um adversário muito difícil. Na casa deles, a gente teve um bom desempenho, mas foi um jogo complicado. Conseguimos sair de lá com o 0 a 0, e decidimos em casa. Outra decisão nos pênaltis e, graças a Deus, pude converter o meu e ajudar a equipe a passar para a semifinal”, relembra Andrei.

Na última temporada, o clube do camisa 3 não conseguiu se classificar para a Champions, já que ficou em quarto lugar na Liga Saudita. Assim, a última participação foi em 2022, quando ficou em segundo lugar na fase de grupos da Champions da Ásia, mas não se classificou para as oitavas.

Girotto ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras

Além de um Estadual pela Chapecoense e uma Copa do Brasil pelo Palmeiras, Andrei ganhou a Copa da França em 2022 defendendo o Nantes. Dessa maneira, o brasileiro chegou ao clube saudita na temporada 23/24, quando o Al-Taawoun ficou na 4ª colocação na Liga e chegou às quartas na Copa.

“A expectativa é muito grande. Uma semifinal que pode nos levar a uma eventual final é histórico para o clube e muito importante para os jogadores. Então, a gente está muito focado em fazer uma grande partida em nossa casa para levar uma situação boa para o jogo de volta. Temos um plantel numeroso e, mesmo tendo perdido jogadores importantes durante a temporada, estamos conseguindo bons resultados”, celebra Girotto.