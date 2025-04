Southampton perde e é o primeiro rebaixado no Inglês

O Southampton, ao perder para o Tottenham neste domingo, 6/4, por 3 a 1, é o primeiro rebaixado do Campeonato Inglês 2024/25. Este duelo foi pela 31ª rodada inglesa, e o time parou nos 10 pontos. Como restam sete rodadas e 21 pontos em jogo, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolverhampton, já tem 32 pontos, não há mais salvação para essa equipe que voltou à elite nesta temporada e, vapt-vupt, caiu de novo.

Era uma queda anunciada para um time que entrou na rodada com apenas duas vitórias, o pior ataque e a pior defesa. Aliás, o Southampton se torna a primeira equipe com rebaixamento confirmado oito rodadas antes do fim da competição. O Tottenham, que não fez um bom jogo, mas é muito superior ao rival, marcou com Brennan Johnson (dois gols) e Mathys Tel, de pênalti. O Southampton descontou com Mateus Fernandes.