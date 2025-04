São Paulo x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda em busca de embalo na temporada e próximos na tabela de classificação, São Paulo e Corinthians fazem clássico, nesta segunda-feira (7), às 20h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, no CT da Cotia. O Tricolor está na décima colocação do torneio, com cinco pontos. Do outro lado, o Timão está na nona colocação do torneio, com seis pontos em quatro jogos.

Onde assistir

A partida entre São Paulo e Corinthians, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv.