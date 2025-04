Roger promove três mudanças no time do Inter para enfrentar o Cruzeiro

Valencia retorna ao time titular do Colorado após atuação e gol decisivo. Rogel entra na vaga de Juninho na zaga e Carbonero no lugar de Vitinho

Roger Machado decidiu promover três mudanças no Inter para o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo (06), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em comparação a estreia pela Libertadores diante do Bahia, o técnico do Colorado fez modificações na zaga e no ataque. A principal delas foi a entrada de Valencia no lugar de Borré. Ainda no setor ofensivo, Carbonero atuará na vaga de Vitinho. Já na zaga, Juninho sequer está entre os relacionados e Rogel recebe a oportunidade entre os 11 iniciais.

Com relação ao equatoriano, Roger cumpriu com sua declaração na coletiva depois do empate com o Tricolor de Aço pela Libertadores. Borré foi titular nos dois jogos anteriores, mas teve performance discreta. Assim, Valencia o substituiu durante a segunda etapa. Graças ao seu oportunismo e bom posicionamento, anotou o gol que assegurou um ponto para o Internacional na largada no torneio continental.