Renato pede tempo e paciência com atletas da base do Fluminense

“É sempre ruim a gente escutar as vaias por parte da torcida e perseguir A, B ou C. Mas isso tudo com o tempo, com certeza, vai melhorar. É com trabalho, sempre falo para eles que o reflexo da torcida é o reflexo do time em campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e, de repente, foi o herói do jogo. É um garoto de Xerém, tem que ter calma, tranquilidade. Aí daqui a pouco, o presidente vende e (perguntam), “por que vendeu?”. As coisas vão melhorar, pode ter certeza. Tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. Hoje (neste domingo), mesmo com todas as dificuldades, fizemos o nosso dever de casa”, comentou Renato.

Renato Gaúcho estreou no Fluminense com vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 . Depois do jogo, o comandante tricolor comentou sobre algumas vaias de parte da torcida, sobretudo para Martinelli, que fez o gol da vitória nos acréscimos. Dessa forma, ele pediu que o torcedor tenha mais paciência.

O técnico, com menos de uma semana no cargo, comentou ainda sobre os ajustes que fez neste pouco tempo de trabalho. Uma delas foi promover a entrada de Ganso no segundo tempo. O meia, vale lembrar, pôde voltar a jogar após recuperar-se de um problema no coração que o afastava dos gramados desde janeiro. Foi o primeiro jogo dele no ano.

“Ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que esteve parado. Mas, acima de tudo, é uma vitória dele, por ter se recuperado 100% depois do problema. Lógico, que ainda está longe das melhores condições físicas e técnicas deles, mas isso ele vai recuperar. O mais importante é que ele está feliz por ter voltado e está 100% recuperado do problema dele. Mas a parte física e a parte técnica, ele vai recuperar. Ninguém é mágico para corrigir os erros em dois dias. Eu sei o que precisa corrigir, mas não vai ser da noite para o dia. O tempo é curto, falta tempo. Quero ajustar, sei o que vou ajustar, mas no momento o maior problema é o tempo”, acrescentou Renato.

Aprovação da atuação

Por fim, Renato comentou sobre as suas impressões da atuação do Fluminense no Maracanã. O treinador aprovou o desempenho.

“Gostei da atitude dos jogadores. Desde o primeiro minuto jogamos no campo do adversário. Cedemos espaço para o Bragantino no segundo tempo, e coloquei sangue novo depois. É difícil correr atrás do adversário, eles nos colocaram para trás. Mesmo com as dificuldades conseguimos os três pontos. É um campeonato difícil e longo, tem que ganhar. Gostei da maior parte do jogo da equipe”, concluiu.