Porto x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Benfica fazem, neste domingo, 6/4, às 16h30 (de Brasília), um dos jogos mais importantes da temporada do Campeonato Português. O duelo no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto, além de envolver os dois maiores times do país e ser considerado por muitos o maior clássico lusitano, é decisivo para o título. O Benfica lidera, ao lado do Sporting (que ainda joga na rodada), com 65 pontos e não pode tropeçar. Já o Porto é o terceiro colocado, com 56 pontos (ao lado do Braga), e sabe que somente se vencer o clássico deste domingo terá chances de conquistar o título.

Vale citar que o Sporting ainda joga na rodada, neste segunda-feira, contra o Sporting de Braga.