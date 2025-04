Piquerez comenta cobranças de pênalti no Palmeiras e exalta o grupo

Lateral converte gol decisivo contra o Sport, fala sobre ausência de Veiga nas cobranças e valoriza entrega do elenco na vitória fora de casa / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, neste domingo (6/4), com dois gols de pênalti que garantiram os três pontos na Ilha do Retiro. No primeiro tempo, sem Raphael Veiga em campo, Flaco López sofreu falta na grande área e ele mesmo converteu a cobrança. Já na etapa final, com Veiga em campo, foi Piquerez quem assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti que garantiu a primeira vitória do Porco neste Brasileirão. Apesar de ser o batedor oficial de pênaltis do Verdão, Raphael Veiga, desde que perdeu um pênalti na final do Paulistão, tem evitado bater.

"No jogo passado, eu já tinha dito: todo mundo treina pênalti. O Rapha é o batedor principal. Quando ele se sentir confortável, volta a bater. Quando não, estamos aí para ajudar. Somos um time e estamos preparados", explicou Piquerez após a vitória sobre o Sport. O lateral também valorizou o esforço do grupo para sair com a vitória da Ilha do Retiro, mesmo diante das dificuldades. "Vitória muito importante, ainda mais pelo empate em casa na rodada passada. O mais importante foi a força do time. Mesmo mudando um pouco, seguimos competitivos. O Brasileirão será muito difícil, muito competitivo e com times fortes. É valorizar a luta do time", afirmou. Piquerez comenta sobre a evolução do grupo "Estamos chegando perto do melhor entrosamento, conforme vamos jogando e treinando. Mas, infelizmente, temos uma sequência de machucados que impede ter 100% do elenco. Tem que dar o melhor e trazer a vitória para o Palmeiras, independente de quem jogar", completou.