No clássico de Manchester, United e City ficam no 0 a 0

Red Devils tiveram maior imposição ofensiva, mas Ederson, com grande defesa no fim, garante o empate dos Citizens fora de casa

Manchester City e Manchester United não saíram do 0 a 0 neste domingo, 6/4, em jogo pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi na casa dos Red Devils, Old Trafford, e o que se viu foram dois times em busca do gol, mas muito frágeis ofensivamente. Ainda assim, Ederson, com uma grande defesa no segundo tempo, evitou que o United vencesse o clássico.

Para o Manchester City, somar apenas um ponto deixa a equipe fora da zona de classificação para a Champions. No momento, o time tem 52 pontos, um atrás do Chelsea, o quarto colocado. Já o Manchester United está com meros 38 pontos, em 13º lugar, amargando uma de suas piores performances na Premier League.